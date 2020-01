Calcio serie D, il ds Elio Ciccorelli avverte l’Agnonese: “A Cattolica gara complicata”

AGNONE. Trasferta dalle mille insidie quella che attende l’Olympia Agnonese di scena sul rettangolo della penultima della classe Cattolica-San Marino. Ad avvertire il gruppo alla vigilia del match, il giovane direttore sportivo Elio Ciccorelli. “Visto il gioco espresso dai romagnoli nelle ultime partite, valuto la sfida odierna con un indice di difficoltà elevatissimo a prescindere dalla graduatoria. Tra le mura amiche, in particolare, il Cattolica esprime un ottimo calcio e quindi bisognerà fare molta attenzione. D’altronde troveremo di fronte una squadra affamata di punti. Dal canto nostro siamo intenzionati a confermare quanto di buono fatto contro la Recanatese, ma reputo sia fondamentale entrare in campo con la giusta cattiveria agonistica e determinazione vista all’opera sette giorni fa”. In Romagna il tecnico Matteo Pizii è intenzionato a riproporre l’undici vittorioso sui leopardiani con l’unica aggiunta del rientrante centrocampista, Geronimo Viscovich. Situazione, che gioco forza, costringerà l’allenatore dei granata a rinunciare ad uno tra Diarra e D’Ercole. Al momento il secondo sembra destinato a partire dalla panchina, dove ci saranno anche l’attaccante Acosta e il centrocampista Barbato. Se così fosse e stando al riconfermato 3-5-2, modulo, che nelle ultime due apparizioni ha portato in cascina sei punti, in attacco sarebbe schierata l’inedita coppia Amaya – Minicucci. Proprio il giocatore romano non disdegna la possibilità di ricoprire il ruolo di seconda punta già svolto in passato i altre piazze. Dovrebbe partire dalla panchina anche l’under Minacori al rientro dopo un turno di squalifica. E allora ecco che a formare la linea mediana oltre a Viscovich, ci saranno Peijc, Diarra e i due esterni Nicolao e Diakitè. Tra le fila del Cattolica mancherà il bomber Gianluca Rizzitelli (9 reti all’attivo) con l’allenatore Emmanuel Cascione pronto a scommettere tutto sulla coppia Battistini – Okoli. Ad impedirgli di avvicinarsi a Mejri i tre moschettieri Allegra, Vogliacco e Frabotta vogliosi di confermare la prestazione applaudita da tutti domenica scorsa. A seguire la squadra nella lunga trasferta ci sarà anche il presidente Marco Colaizzo, mentre da tutta l’Emilia-Romagna attesi emigranti e studenti che seguono con affetto il club di viale Castelnuovo. Cattolica-Agnonese sarà arbitrata da Matteo Campagni di Firenze che sarà coadiuvato da Giampaolo Giorgij di Albano Laziale e Emilio Leonardi della sezione di Ostia Lido. Fischio d’inizio fissato alle ore 14,30.

Le altre gare in programma oggi: Fiuggi – Vastese; Campobasso-Tolentino; Jesina-Notaresco; Montegiorgio-Recanatese; Giulianova-Matelica; Sangiustese-Pineto; Vastogirardi-Avezzano. Giocata ieri: Chieti – Porto Sant’Elpidio 0-5.