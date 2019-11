Calcio serie D: dubbio Acosta, ma l’Agnonese confida in Alfred Kone

AGNONE. L’attaccante Pablo Acosta ha saltato la seduta di rifinitura di questa mattina. L’italo argentino è stato fermato precauzionalmente ai box in vista della delicata sfida di domani pomeriggio contro l’Avezzano. Al 90% dovrebbe scendere regolarmente in campo a formare il tridente offensivo con Kone, che nel frattempo lo ha scavalcato nella speciale classifica dei marcatori, e l’under siciliano Minacori. Se così non dovesse essere al suo posto Matteo Pizii potrebbe scegliere uno tra Perkovic e Diarra con il primo favorito sul secondo. Al “Civitelle” l’Agnonese intende confermare il momento positivo attraversato e frutto dei successi riportati su Jesina e Tolentino. “Per noi è la classica prova del nove – afferma il difensore Frabotta, pilastro inamovibile della retroguardia granata –. Dopo la vittoria di Tolentino c’è tanto entusiasmo, ma al tempo stesso la consapevolezza di volare basso. Se saremo umili, attenti e capaci di lottare su ogni pallone come fatto sette giorni fa, allora potremo proseguire la nostra scia di avvicinamento alla salvezza diretta”. A centrocampo rientra il capitano Yure Peijc che farà reparto con Geronimo Viscovich e il fuoriquota Barbato oramai diventato un tassello fondamentale nello scacchiere di un’Olympia che diverte e sa anche vincere. “Non bisogna fermarsi – sprona il presidente Marco Colaizzo alla vigilia della sfida contro i marsicani -. Bisogna cavalcare l’onda delle buone prestazioni così da presentarsi al giro di boa con più punti possibili. I ragazzi lo sanno perfettamente e io mi fido di loro, spero non mi deludano”. Nessuna novità in difesa dove con Mejri tra i pali vanno verso la riconferma i centrali Fabrotta e Allegra che sulle corsie potranno contare sulla velocità di Diakitè e l’esperienza di Nicolao, giocatore con il rendimento più alto tra le fila dei molisani. Tra gli uomini più temuti nella formazione neroverde allenata da Andrea Liguori, senza ombra di dubbio l’attaccante milanese, Marco Gaeta, 182 centimetri di altezza e 5 reti all’attivo.

Agnonese – Avezzano sarà diretta da Domenico Leone di Barletta, coadiuvato da Giovanni Ciannarella di Napoli e Alfredo Columbro della sezione di Ercolano.

Gare disputate oggi: Chieti-Campobasso 0-1; Sant’Elpidio-Pineto 1-2; Montegiorgio-Notaresco 0-0. Gli altri incontri di domani: Fiuggi-Sangiustese; Matelica-Tolentino; Giulianova-Vastogirardi; Recanatese-Vastese; Cattolica-Jesina