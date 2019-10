Calcio serie D, contro il Fiuggi dubbio Acosta per l’Agnonese

AGNONE. La classifica non tragga in inganno. L’Atletico Fiuggi, posizionato alle spalle dell’Agnonese, è una squadra allestita per ben figurare nelle alte sfere, ma complice un avvio di stagione balbettante, si ritrova a navigare nei bassifondi della graduatoria. Circostanza, quest’ultima, che non conferma il vero valore degli uomini allenati da una vecchia gloria del calcio italiano, quale l’ex attaccante di Napoli, Milan e Atalanta, Beppe Incocciati, in risalita dopo l’ultimo successo sul Montegiorgio. Tecnico laziale, grande amico del pipe de oro, Diego Armando Maradona, con il quale ha giocato quando i partenopei avevano cucito sulle maglie il tricolore, che oggi al ‘Civitelle’ ritrova due allievi, quali i difensori Emanuele Allegra ed Erminio Rullo allenati a Martina Franca, in serie C, nella stagione 2015-2016. Curiosità a parte, per i granata, la sfida odierna rappresenta la classica prova del nove che dirà se la cinquina rifilata sette giorni alla Sangiustese, è stata frutto di casualità oppure la dimostrazione di un team che può centrare l’obiettivo salvezza fissato dalla società di Colaizzo ad inizio campionato. Alla vigilia del match, nel clan molisano, a tenere banco è la presenza o meno nell’undici di partenza del centravanti , Pablo Acosta, autore di un’ottima prestazione a Civitanova Marche. Il giovane trainer di casa Matteo Pizii confida di poter schierare l’italo-argentino nonostante in settimana si sia allenato poco, causa un risentimento muscolare che anche durante la rifinitura si è fatto sentire. Così mentre Pizii sfoglia la margherita se rischiare o meno Acosta, in preallarme Perkovic e l’under Amadou. Da non scartare anche l’ipotesi che potrebbe vedere al centro dell’attacco, Salvatore Elefante. Per il resto vale il motto: squadra che vince non si cambia. E allora i due esterni offensivi saranno i velocissimi Kone e Minacori, i quali verranno supportati da una linea di centrocampo in versione internazionale e formata dall’argentino Viscovich, dal senegalese Diarra e dal croato Yure Peijc. A completare lo schieramento i difensori Diakitè, Allegra, Frabotta e Nicolao. Tra i pali ancora una volta fiducia incondizionata al classe 2001, Hamed Mejri. Nell’impianto di viale Castelnuovo, l’Olympia è chiamata ad agguantare il primo successo interno in attesa del doppio derby contro Vastogirardi e Campobasso. Fischio d’inizio alle ore 15,00 affidato al signor David Guida di Torre Annunziata che verrà coadiuvato dagli assistenti di linea, Mauro Antonio De Palma di Molfetta ed Emanuele Fumaruolo di Barletta.

Le altre gare di oggi: Vastese-Vastogirardi; Porto Sant’Elpidio – Campobasso; Cattolica-Giulianova; Matelica-Sangiustese; Montegiorgio – Chieti; Pineto –Jesina; Recanatese – Avezzano; Tolentino-Notaresco.