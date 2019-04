Calcio serie D: Foglia Manzillo si dimette, torna Antonio Mecomonaco

AGNONE – Antonio Foglia Manzillo si è dimesso dalla carica di tecnico dell’Olympia Agnonese per motivi strettamente personali. Ad annunciarlo è il presidente del club granata Marco Colaizzo. La società altomolisana – si legge nella nota pervenuta in redazione – ringraziando l’allenatore di origini campane per il lavoro svolto, gli augura le più ricche soddisfazioni professionali e annuncia che nelle prossime ore ufficializzerà la nuova guida tecnica. L’ipotesi più accredita è quella di richiamare in panchina Antonio Mecomonaco esonerato alla quarta giornata di campionato dopo il pareggio maturato a Castelfidardo. A riguardo il tecnico abruzzese potrebbe ritornare insieme al suo vice, Gabriele Scandurra e al preparatore atletico, Walter Brandoni.