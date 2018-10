Calcio serie D, Francavilla – Agnonese si anticipa a sabato 20 ottobre

AGNONE – La gara tra Francavilla Calcio 1927 e Olympia Agnonese valida per la settima giornata del campionato di serie D, girone F, sarà anticipata a sabato 13 ottobre alle ore 15,00 . Il match atteso nell’impianto “Valle Anzuca” di Francavilla al Mare consentirà alle due squadre di avere un giorno in più di riposo in considerazione del secondo turno infrasettimanale in programma per mercoledì 17 ottobre. In quella circostanza i granata di Foglia Manzillo riceveranno il Metelica attualmente capolista del raggruppamento con il Notaresco.