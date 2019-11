Calcio serie D, Kone e D’Ercole firmano il blitz dell’Olympia a Tolentino

TOLENTINO (MC) – Seconda vittoria in esterno per l’Olympia Agnonese che espugna il rettangolo di Tolentino e tocca quota 18 punti in classifica. Sblocca dopo appena nove minuti l’attaccante di casa Minnozzi a cui risponde alla mezzora Alfred Kone, quinta rete consecutiva nelle ultime quattro gare. Nella ripresa, a cinque minuti dal triplice fischio finale, Nando D’Ercole, subentrato a Minacori, regala i tre punti ai granata. A fine gara parapiglia tra giocatori e tecnici delle due società. Nel prossimo turno l’Agnonese ospita l’Avezzano che nel pomeriggio ha impattato 1 a 1 contro il Montegiorgio. Nelle fila dei molisani rientreranno il centravanti Acosta e il centrocampista Pejic, oggi assenti per squalifica.

Gli altri risultati: Campobasso – Fiuggi 4-4; Vastogirardi – Chieti 2-0; Vastese – Porto Sant’Elpidio 1-1; Sangiustese – Recanatese 1-1; Notaresco – Cattolica 2-0; Pineto – Matelica 1-1 ; Jesina – Giulianova 1-0; Avezzano-Montegiorgio 1-1.

La nuova classifica: Notaresco 33, Recanatese 29, Montegiorgio 21, Pineto 20, Matelica, Vastogirardi 19, Agnonese 18, Porto Sant’Elpidio 17, Campobasso, Vastese 16, Fiuggi, Sangiustese 15, Giulianova 13, Avezzano 12, Chieti 11, Tolentino 10, Jesina 5, Cattolica 4