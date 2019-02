Calcio serie D, la carica del “Civitelle” per spingere l’Agnonese alla vittoria

AGNONE – Il “Civitelle” pronto a spingere l’Olympia alla vittoria. Dopo quattro mesi di esodo forzato, l’undici di Foglia Manzillo torna nell’impianto di viale Castelnuovo dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Contro il Forlì e davanti il numero uno della Figc nazionale, Gabriele Gravina, atteso in città questa mattina, i granata sono chiamati a sfoderare una prestazione dove bisognerà dare tutto. L’obiettivo resta quello di conquistare l’intera posta in palio per ridare ossigeno ad una classifica a dir poco precaria. “E’ una sfida dove l’approccio iniziale conterà moltissimo” afferma il numero uno del club, Marco Colaizzo che inoltre confida: “Il Forlì è squadra da prendere con le dovute precauzioni e prova ne è la gara infrasettimanale persa contro il Cesena nei minuti di recupero solo su un calcio di rigore. Dal canto nostro abbiamo il dovere nonché l’obbligo di giocare per i tre punti. Confido molto nell’apporto del nostro pubblico che riabbracciamo dopo mesi di sofferenze e sacrifici che ci hanno visto girovagare per i campi della regione. Oltre alla festa iniziale con l’arrivo del presidente Gravina – ribadisce Colaizzo – mi attendo un notevole balzo in classifica. Abbiamo tutti i mezzi per farlo”.

Per il match contro i romagnoli, Foglia Manzillo recupera il centrale difensivo Albanese, assente a Matelica, e in più potrà contare sull’under Araldo ristabilito dopo l’infortunio contro il Castelfidardo. Entrambi potrebbero partire dall’inizio. Tra i pali, nonostante l’ottimo momento attraversato da Kuzmanovic, il tecnico campano sarebbe orientato a schierare Maraolo che con Cassese, Albanese, Gentile e Litterio dovrebbe formare la linea difensiva. In mediana Ricciardi e Peijc saranno affiancati da uno tra Diarra e Barbato, con Araldo a completare il reparto. Sul nuovo manto in sintetico di ultima generazione, il compito di di violare la rete avversaria ricadrà sul tridente formato da Ribeiro, Sorgente e Formuso. Prima del fischio iniziale previsto per le ore 15, dunque mezzora dopo il canonico orario federale (14,30), il tenore abruzzese Piero Mazzocchetti intonerà l’inno nazionale di Mameli. A fare gli onori di casa in un “Civitelle” tirato a nuovo, il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio e il presidente della Figc regionale, Piero Di Cristinzi che saranno preceduti dalla sfilata dei ragazzi della scuola calcio coordinati dal responsabile Fernando Sica. Celebrazioni a parte, l’attenzione dovrà essere ora rivolta solo ed esclusivamente al Forlì che in Molise arriverà con il chiaro intento di non fare la vittima sacrificale in quella che si annuncia una giornata di festa. Insomma, Agnonese se ci sei dimostralo.

Arbitrerà l’incontro il signor Fabio Catani di Fermo, coadiuvato da Carmine Castiglione di Frattamaggiore e Paolo Cipolletta di Avellino. (foto concesse gentilmente da Erik Moscufo)

Tutte le altre gare della IX giornata di ritorno: Avezzano-Sangiustese; Castelfidardo-Santarcangelo; Cesena-Jesina; Montegiorgio-Savignanese; Pineto-Campobasso; Giulianova- Recanatese; Notaresco-Matelica; Sammaurese-Francavilla; Vastese-Isernia.