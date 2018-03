Calcio serie D, la Recanatese travolge il Campobasso nel recupero

CAMPOBASSO – Questa volta il Campobasso di Foglia Manzillo non “aiuta” l’Olympia Agnonese nella corsa salvezza. Nel pomeriggio i lupi infatti sono stati superati tra le mura amiche dalla Recanatese. Nel turno di recupero, roboante il risultato ad appannaggio dei marchigiani che espugnano Selva Piana per quattro a uno. Il poker di reti dei leopardiani porta la firma dell’attaccante Manuel Pera. Ottima la prova dell’ex Agnonese, Michele Guida. A nulla il gol messo a segno da Balistrieri su calcio di rigore. In classifica la Recanatese supera di due punti l’Agnonese, mentre il Campobasso resta a quota 36.

Domani in programma le gare: San Marino-Nerostellati e Castelfidardo-Avezzano. A completare il quadro dei recuperi Fabriano – Pineto atteso mercoledì 21 marzo.

La nuova classifica:

Matelica 60

Vis Pesaro 54

Avezzano 43

Vastese 43

Castelfidardo 42

L’Aquila 41

San Marino 39

Francavilla 39

Sangiustese 38

Pineto 37

Campobasso (-4) 36

Recanatese 29

San Nicolò 28

Agnonese 27

Jesina 25

Monticelli 21

Fabriano 18

Nerostellati 8