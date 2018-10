Calcio serie D: l’Agnonese chiama a raccolta i tifosi, contro il Matelica biglietti a 8 euro

AGNONE – Ripresa degli allenamenti all’Acquasantianni di Trivento. Questa mattina l’Olympia Agnonese ha affrontato la sua prima seduta nell’impianto trignino complice la partenza dei lavori allo stadio Civitelle che rimarrà off limits per almeno 55 giorni. Foglia Mazillo cerca di preparare al meglio l’insidiosa gara contro la capolista Matelica reduce dal rotondo successo sull’Avezzano (3-0).

Il tecnico partenopeo spera di recuperare il centrocampista Luca Ricciardi che nell’anticipo di sabato si è accomodato in tribuna al Valla Anzuca di Francavilla al Mare. Chi contro i marchigiani sarà certamente assente è lo squalificato Giuliano Falco, espulso sabato nei minuti finali della gara. Nel frattempo ieri mattina, agli ordini del preparatore atletico Walter Brandoni, la rosa granata ha svolto una seduta di scarico presso la piscina provinciale in località Tiro a Segno. Domani prevista la rifinitura con la squadra che questa notte pernotterà a Salcito.

PREZZI POPOLARI – Arriva la capolista Matelica e la società abbassa il prezzo del biglietto. Per incentivare la tifoseria granata a seguire la squadra nell’incontro infrasettimanale in programma mercoledì 24 ottobre allo stadio “Acquasantianni” di Trivento, la dirigenza presieduta da Marco Colaizzo fissa l’ingresso all’impianto a 8 euro (prezzo unico). “Considerata l’importanza della gara e recependo il sacrificio che i nostri supporters dovranno affrontare per raggiungere il centro trignino, abbiamo deciso di abbassare il costo del tagliando, portandolo da 12 a 8 euro” dichiara Colaizzo alla vigilia della sfida contro i marchigiani. I biglietti saranno acquistabili anche in prevendita a partire da oggi, lunedì 22 ottobre, presso i seguenti esercizi commerciali: libreria Sandro Ricci (Corso Vittorio Emanuele, 9), Costantino Casual (Corso Vitt. Emanuele, 245), Bar Sport dei fratelli Di Toro (Via Aquilonia, 21).