Calcio serie D, l’Agnonese cola a picco a Recanati

RECANATI – Pesante debacle per l’Olympia Agnonese nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie D. Al “Nicola Tubaldi” di Recanati, i granata issano bandiera bianca già nei primi quarantacinque minuti. A condannare l’undici di Foglia Manzillo ci pensano due molisani, Andrea Sivilla, ex di turno, e Davide Borrelli, entrambi di Guglionesi. La terza marcatura, giunta sul finale di tempo, porta la firma di Olivieri che dagli undici metri supera Kuzmanovic. Per l’Agnonese si tratta di un passo indietro rispetto alle due precedenti apparizioni. Ora l’Olympia è attesa dal turno infrasettimanale. Sul neutro di Trivento, mercoledì arriva il Santarcangelo.

Il tabellino:

Recanatese-O.Agnonese 3-0

Reti: 9’ Sivilla, 30’ Borrelli, 39’ rig. Olivieri

Recanatese: Piangerelli, Dodi (24’st Gambacorta), Monti, Lunardini, Nodari, Rutjens, Palmieri, Borrelli (37’st Sopranzetti), Sivilla, Olivieri (13’st Raparo), Marchetti (31’st Giaccaglia).

A disp.:Sprecacè, Mataloni, Colonna, Candidi, Gigli. All.: Alessandrini

O.Agnonese: Kuzmanovic, Corbo, Gentile (31’st Calabrese), Ricciardi (24’st Lauria), Carrieri (27’st Litterio), Cassese, Dezai, De Simone, Jawo, Antonelli (18’st Carnevale), Pejic (24’st De Stefano).

A disp.: Venturini, Pagano, Nyang, Sorgente. All.: Foglia Manzillo

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Note: 500 spettatori circa. Ammoniti: De Simone, Rutjens, Lauria. Angoli: 7-9. Recupero: 1’+4’

I risultati degli altri anticipi: Isernia-Cesena 0-2; Pineto-Vastese 2-1; Sangiustese-Matelica 2-4; Jesina-Castelfidardo 2-1; Francavilla-Notaresco 1-1; Savignanese-Giulianova 1-0; Santarcangelo-Avezzano 1-1.

Le gare di domani: Campobasso-Montegiorgio, Forli-Sammaurese