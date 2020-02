Calcio serie D, l’Agnonese a Fiuggi vuole salire sull’ottovolante

AGNONE. A Fiuggi per provare a salire sull’ottovolante. L’Olympia Agnonese in terra laziale alla caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. Nella capitale delle acque termali, i granata dovranno rinunciare all’esterno Manèl Minicucci appiedato per tre giornate dopo espulsione contro la Sangiustese. A tal proposito la società del presidente Marco Colaizzo ha inoltrato ricorso chiedendo uno sconto di pena. Al posto di Minicucci, uno tra Kone e Amaya, con l’ex Vastese favorito rispetto all’argentino. Ballottaggio anche a centrocampo dove il tecnico Pizii dovrà scegliere tra Diarra e Arfaoui con il tunisino in pole position per una maglia da titolare. Per il resto tutto come sette giorni fa con Mejri tra i pali, Frabotta, Allegra e Vogliacco in difesa, Peijc, Viscovich, Nicolao e Diakitè in mediana, e Pablo Acosta centravanti. L’allenatore laziale, ex giocatore del Napoli ai tempi di Maradona, Beppe Incocciati dovrà rinunciare allo squalifico difensore, Papaserio, mentre intende riscattare la sconfitta patita contro il Montegiorgio. Ad arbitrare Atletico Fiuggi – Agnonese ci sarà il veronese Andrea Migliorini che sarà coadiuvato da Erik Iemmi di Ravenna e Luca Chiavaroli della sezione di Pescara. Sul rettangolo in provincia di Frosinone previsto un buon numero di tifosi del Grifo, molti dei quali provenienti da Roma dove risiedono per motivi di lavoro o di studio. Fischio d’inizio fissato alle 14,30.

Le altre gare di oggi: Avezzano-Recanatese; Chieti-Montegiorgio; Campobasso-Porto Sant’Elpidio; Jeisna-Pineto; Giulianova-Cattolica; Notaresco-Tolentino; Sangiustese-Matelica; Vastese – Vastogirardi.