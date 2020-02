Calcio serie D, l’Agnonese piegata a Fiuggi da un calcio di rigore

FIUGGI – Un calcio di rigore trasformato da Macrì al 32’ del primo tempo, interrompe la striscia di sette risultati positivi dell’Olympia Agnonese. Da Fiuggi, i granata tornano con una sconfitta, ma complice il pareggio del Pineto a Jesi (1-1) e della sconfitta della Vastese (2-0) rimediata al “Civitelle” contro il Vastogirardi, l’undici di Pizii resta al quinto posto in classifica e dunque in piena zona play-off. In terra laziale l’Olympia ha pagato oltremisura la disattenzione dei primi quarantacinque minuti, quando il difensore Ciampi ha provocato il penalty per un fallo ai danni di Zaccone. Nella ripresa a nulla l’entrata in campo degli attaccanti Kone, Minacori e D’Ercole. E’ questa la prima battuta d’arresto per i molisani nel girone di ritorno. Domenica prossima al “Civitelle” l’atteso derby con i cugini del Vastogirardi.

Gli altri risultati: Chieti – Montegiorgio 2-2; Avezzano-Recanatese 0-0; Campobasso – Porto Sant’Elpidio 3-0; Jesina – Pineto 1-1; Giulianova – Cattolica 1-1; Notaresco – Tolentino 1-1; Sangiustese – Matelica 0-2; Vastogirardi-Vastese 2-1.

La nuova classifica: Notaresco 52, Matelica 49, Campobasso 46, Recanatese 45, Agnonese, Pineto 39, Vastese 36, Montegiorgio 35, Fiuggi, Vastogirardi 33, Tolentino 32, Porto Sant’Elpidio 28, Giulianova, Cattolica 22, Sangiustese, Avezzano 20, Chieti 18, Jesina 13