Calcio serie D, l’Agnonese prova a calare il settebello

AGNONE. L’Olympia Agnonese prova a calare il settebello. Contro la Sangiustese, gli uomini di Matteo Pizii vanno alla caccia del settimo risultato utile consecutivo con l’obiettivo di consolidare la quinta posizione in classifica, ultimo posto utile per disputare i play-off promozione. Sul rettangolo del “Civitelle”, spalato dalla neve in tempo record da volontari, dirigenti e componenti della rosa, l’undici granata si presenta in piena salute e con il vento dell’entusiasmo in poppa complice il successo in esterno a Giulianova. Non possono dire lo stesso gli avversari, reduci dalla sconfitta con la Vastese e impelagati in piena zona retrocessione nonché orfani degli squalificati Alex Buonaventura e Vincenzo Scoglimiglio e dell’infortunato Andrea Mengoni. In compenso mister Nicola Campedelli potrà fare affidamento sull’ultimo arrivato: il centrocampista Alessio De Cerchio, ex San Nicolò e Matelica, prelevato in settimana dal Tuttocuoio. In casa Olympia non c’è che l’imbarazzo della scelta con il tandem Pizii-Rullo orientato a dar fiducia all’undici ammirato al “Rubens Fadini”. Al tempo stesso non è da escludere la possibilità di concedere un turno di riposo a qualche elemento che gioca ininterrottamente da inizio stagione anche in vista della difficile trasferta di Fiuggi, attesa domenica prossima in terra laziale. A riguardo bisognerà stare attenti ai cartellini gialli con Diakite e il portiere Mejri in diffida.

“E’ una di quelle partite di cui non mi fido – dichiara il ds Elio Ciccorelli alla vigilia del match -. La Sangiustese verrà ad Agnone per cercare di interrompere la lunga striscia di risultati negativi e per questo dovremo stare molto attenti. Dai miei mi aspetto novanta minuti di intensità, cattiveria agonistica e aggressività. Desidererei tanto rivedere la gara disputata contro il Chieti. L’importante sarà scendere in campo concentrati al massimo e dare tutto dall’inizio”.

In attacco è ancora ballottaggio tra Amaya – Acosta anche se il primo è favorito sul secondo. A supportarlo nel 3-5-2 ci sarà ancora una volta Minicucci, mentre alle loro spalle agiranno Viscovich, Peijc, Diarra, Nicolao e molto probabilmente Diakite. La difesa a tre vedrà il tandem Allegra – Frabotta fare da chioccia a Vogliacco chiamati a difendere la porta di Mejri. Il fischio d’inizio affidato alla signora Deborah Bianchi della sezione di Prato che sarà affiancata dagli assistenti Francesco Racanello di Viterbo e Andrea Romagnoli di Albano Laziale. L’appuntamento fissato alle ore 14,30.

Le altre gare di oggi: Matelica-Campobasso; Porto Sant’Elpidio – Vastogirardi; Montegiorgio – Fiuggi; Tolentino – Avezzano; Pineto – Notaresco; Recanatese-Giulianova; Cattolica-Chieti; Vastese – Jesina.