Calcio serie D, per l’Agnonese scocca l’ora della verità

AGNONE – Se da un lato c’è un Avezzano Cenerentola del girone, dall’altro non bisogna dimenticare come in estate la squadra di Federico Giampaolo, a rischio esonero, è stata allestita per ben figurare nelle alte sfere della graduatoria. Si capisce bene come i lupi marsicani, che hanno azzerato la penalizzazione (-3), giungeranno in alto Molise affamati di punti. Sulla sponda opposta un’Olympia sempre a caccia della prima vittoria stagionale solamente sfiorata nelle ultime due trasferte. Premesse che la dicono tutta sul match che andrà in scena sul malconcio sintetico del “Civitelle”. Antonio Foglia Manzillo recupera il difensore Giuliano Falco, ma nel frattempo dovrà rinunciare all’esperienza del centrocampista Luca Ricciardi alle prese con problemi muscolari. Un’assenza non di poco conto considerato che nelle prime cinque giornate l’Agnonese ha stentato soprattutto in mediana dove pure sono stati fatti investimenti di spessore. Ed è così che il tecnico campano, subentrato due settimane fa ad Antonio Mecomocano, pensa ad uno schieramento a cinque nella zona nevralgica del campo. E allora con Peijc e Salifu potrebbero confermare una maglia da titolare De Stefano e La Forgia con l’under Carnevale a formare un anello di congiunzione tra difesa e attacco. Reparto offensivo che molto probabilmente passerà a due puntando tutto sulla velocità e i dribbling di Lamin Jawo e quel Basilio Antonelli, classe ’00, che, malgrado le sue enormi potenzialità, ancora non riesce ad essere il valore aggiunto dello scacchiere granata. Per il talento agnonese la sfida contro i biancoverdi rappresenta un nuovo banco di prova da non fallire. Come pure per il portiere Kuzmanovic, favorito su Venturini, che deve farsi perdonare l’incertezza di San Mauro Pascoli costata la rincorsa ai molisani. Attenzione particolare la merita l’attaccante Mateus Riberto Dos Santos che nella scorsa stagione, tra andata e ritornò, rifilò quattro gol ai granata contribuendo al “De Marsi” all’esonero di Candido Bucci. Non solo la bestia nera Dos Santos visto che in attacco Giampaolo non ha che l’imbarazzo della scelta con i vari D’Eramo, Pellecchia e l’ ex Campobasso, l’argentino Alessandro. Si spiega così la fiducia che Foglia Manzillo è intenzionato a dare ai tre senior Cassese, Falco e Carrieri che avranno il compito di difendere i pali di Kuzmanovic. Niente da fare per Pippo Litterio che causa l’infortunio ad un piede si accomoderà ancora in tribuna. Agnonese – Avezzano sarà diretta da una terna campana composta dall’arbitro Marco Russo di Torre Annunziata e dai collaboratori Marco Croce e Marco Orlando Ferraioli entrambi della sezione di Nocera Inferiore. Fischio d’inizio alle ore 15,00.

Tutti gli incontri e gli arbitri della VI giornata:

Castelfidardo – Sammaurese (Valentina Finzi di Foligno)

Campobasso – Recanatese (Valerio Vogliacco di Bari)

Cesena – Francavilla Calcio 1927 (Mattia Caldera di Como)

Isernia – Jesina (Ilaria Bianchini di Terni)

Montegiorgio – Sangiustese (Giacomo Casalini di Pontedera)

Pineto – Santarcangelo (Luca Capriuolo di Bari)

Agnonese – Avezzano (Marco Russo di Torre Annunziata)

Real Giulianova – Matelica (Emilio Zanotti di Pavia)

S.Nicolo Notaresco – Savignanese (Simone Taricone di Perugia)

Vastese – Forli’ (Andrea Rizzello di Casarano)

La classifica: San Nicolò 15, Matelica 12, Sangiustese 11, cesena, Francavilla, Santarcangelo 10, Giulianova 8, Forlì, Savignanese, Montegiorgio 7, Recanatese 6, Pineto, Isernia, Jesina 5, Sammaurese 4, Agnonese, Campobasso (-2), Vastese, Castelfidardo 2, Avezzano (-3) 0.