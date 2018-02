Calcio serie D: l’Agnonese si tinge di orange, ecco l’attaccante olandese Nino De Leeuw (video)

Nazionalità olandese, ruolo attaccante, classe ’95, 179 centimetri per 78 chilogrammi di peso, proveniente dalla terza divisione spagnola dove con la maglia del Figueras ha disputato 19 gare e messo a segno 12 gol. E’ Nino De Leeuw l’ultimo colpo di mercato dell’Olympia Agnonese fortemente inseguito dal presidente Marco Colaizzo (in foto con il tecnico Di Meo e alcuni dirigenti).

Il calciatore, sbarcato nel pomeriggio all’aeroporto di Capodichino con un volo arrivato da Barcellona, in settimana dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) superare i problemi di tesseramento ed essere a disposizione del tecnico Pino Di Meo per la trasferta di Campobasso dove l’Olympia si giocherà una corposa fetta di salvezza.

In anteprima l’Eco on line vi mostra alcuni suoi gol e la foto dell’arrivo allo scalo di Napoli. Il primo allenamento di Nino De Leeuw è atteso per domani pomeriggio allo stadio “Civitelle”.