Calcio serie D, l’Agnonese ufficializza il centravanti: è Olidor Licaj

AGNONE – Due under per l’Olympia Agnonese. La società del presidente Marco Colaizzo ha raggiunto l’accordo con l’esterno di difesa Matteo Corbo, classe ’98, e l’attaccante nativo di Roma, ma di origini albanesi, Olidor Licaj, classe ’99. Per il primo si tratta di una riconferma visto che nella passata stagione ha vestito la maglia granata, totalizzando 28 presenze e 2 reti.

Il secondo arriva con la formula del prestito via Como (serie D) dove ha svolto la preparazione pre-campionato. Centottantotto centimetri di altezza, per 78 chilogrammi di peso, Licaj, nelle precedenti stagioni ha indossato la casacca del Gavorrano (serie C) dove è stato compagno di squadra di Angelo Lombardi, vecchia conoscenza dei tifosi del Grifo, e quella del Tevere Roma, squadra dilettantistica dalla quale ha spiccato il volo verso il professionismo. Di lui gli addetti ai lavori dicono un gran bene. Tuttavia, considerata la sua giovanissima età, si tratta di una vera e propria scommessa.

Sia Licaj che Corbo saranno a disposizione del tecnico Antonio Mecomonaco nella gara d’esordio di domenica contro il Real Giulianova. Insieme al resto della rosa saranno presentati a stampa e tifosi domani sera (ore 21,00) in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Addolorata che si terranno nel rione Sant’Antonio. Nel frattempo da due giorni ha ripreso ad allenarsi l’attaccante classe 2000, Basilio Antonelli che ha smaltito i postumi dell’infortunio subito nell’amichevole contro il Vastogirardi.