Calcio serie D, l’Agnonese ufficializza l’arrivo del difensore Gaetano Carrieri

AGNONE – Nel giorno della presentazione del nuovo trainer Antonio Foglia Manzillo, il presidente dell’Olympia Agnonese, Marco Colaizzo lo aveva promesso: “Cercheremo di accontentare il tecnico per quanto riguarda nuovi possibili arrivi”.

Ed ecco che a distanza di 24 ore il club granata ufficializza l’acquisto del difensore centrale Gaetano Carrieri, ex Cosenza, Nocerina e Manfredonia in C. Classe ’88, 190 centimetri di altezza, Carrieri nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Picerno in serie D totalizzando 25 presenze e una rete. Nativo di Taranto, Carrieri conosce bene il girone F visto che tre anni fa ha militato nelle fila della Fermana.

Nel suo curriculum anche una presenza in serie B con il Torino nella stagione 2010 – 2011. Nel pomeriggio il suo primo allenamento con i nuovi compagni in vista della trasferta di domenica a San Mauro Pascoli contro la Sammaurese.