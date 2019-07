VASTOGIRARDI – L’avventura delle neo promossa Vastogirardi in serie D parte da Ateleta, in provincia de l’Aquila, sede del ritiro fissato dal prossimo 28 luglio. Intanto in queste ore, sono arrivati cinque rinnovi di altrettanti calciatori artefici della storica promozione. Si tratta di Ruggieri, Di Mauro, Fatone, Pettrone e D’Aguanno. Il ritiro della rosa di Francesco Farina nella località a due passi da Castel di Sangro, si concluderà l’8 di agosto.