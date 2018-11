Calcio serie D, l’Olympia Agnonese acciuffa il pari all’ultimo respiro

CESENA – All’ultimo respiro l’Olympia Agnonese agguanta un pareggio insperato contro la Savignanese. Sul neutro di Cesena, padroni di casa in vantaggio al 63’ grazie ad una rete di Vandi lasciato inspiegabilmente solo in area molisana. Il pari, al secondo minuto di recupero dei quattro concessi dal signor Ceriello di Chiari, porta la firma del neo entrato Sorgente. Il punto conquistato in Romagna non muta la classifica dei granata che restano ultimi in classifica in coabitazione con il Campobasso superato tra le mura amiche dal Giulianova. Domenica prossima l’undici di Foglia Manzillo è atteso dal confronto casalingo contro la Jesina. Una gara da vincere a tutti i costi prima della riapertura del mercato di riparazione (1 dicembre) che inevitabilmente dovrà segnare una rivoluzione in fatto di organico davvero carente soprattutto in attacco, e a questo punto, anche in difesa.

Il tabellino:

Reti: 63′ Vandi, 92′ Sorgente

Savignanese: Pazzini, Gudi, Gregorio, Longobardi, Peluso (77′ Brigliadori), Scarponi (88′ Giunchetti), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F., Russi, Turci (88′ Succi) A disp.: Forastieri, Giua, Tamagnini, Gasperoni, Albini, Manuzzi R. All. Farneti

Agnonese: Kuzmanovic, Corbo (79′ Sorgente), Litterio (71′ Gentile), Ricciardi, Bisceglia, Cassese, Dezai (61′ De Stefano), Salifu (74′ Lauria), Jawo, Antonelli (71’Nyang), Pejic A disp.: Venturini, Calabrese, Caputo, Cerase. All. Foglia Manzillo

Note: 100 spettatori circa. Ammoniti: Litterio, Pejic. Recupero: 0pt+4’st

Tutti i risultati della XII giornata: Isernia-Castelfidardo 0-1; Recanatese-Sammaurese 2-2; Campobasso-Giulianova 0-1; Jesina-Avezzano 0-2; Forlì-Francavilla 2-2; Vastese-Montegiorgio 1-0; Pineto-Cesena 1-0; Santarcangelo-Matelica 0-2; Savignanese-Agnonese 1-1; Sangiustese-Notaresco 0-0.

La nuova classifica: Matelica 33, Cesena 28, Notaresco 26, Sangiustese 24, Francavilla, Sammaurese, Recanatese 20, Pineto, Savignanese 19, Giulianova, Santarcangelo 17, Vastese 14, Montegiorgio 13, Avezzano, Forlì, Castelfidardo, Jesina, Isernia 11, Agnonese, Campobasso 9