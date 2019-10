Calcio serie D: manita dell’Agnonese a Civitanova Marche, Sangiustese ko

Pokerissimo dell’Olympia Agnonese che a Civitanova Marche travolge la Sangiustese. I ragazzi di Matteo Pizii conquistano la prima vittoria stagionale grazie ad una prova perfetta e salgono in classifica a quota 6 punti. Granata subito in vantaggio con l’ex Vastese, Dudu schierato a sorpresa dal primo minuto. La risposta dei padroni di casa arriva con Mingiano che pareggia i conti, poi ci pensa l’under Minacori a far chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa i molisani dilagano grazie alle reti di Acosta (terzo sigillo stagionale), Allegra su calcio di rigore e infine Diarra tra i migliori in campo. A nulla le reti, entrambe dagli undici metri, di Pomiro e Cerbone che accorciano le distanze. A fine gara la squadra ha inteso dedicare la vittoria al tecnico Mauro Marinelli assente in panchina perché convalescente dopo lo spavento di Chieti. Nel prossimo turno l’Agnonese ospita al Civitelle l’Atletico Terme Fiuggi quest’oggi vittorioso sul Montegiorgio (3-1). Per le altre molisane pareggio casalingo del Campobasso contro il Matelica (1-1) e vittoria all’inglese del Vastogirardi che supera agevolmente il Porto Sant’Elpidio.

Tutti i risultati: Sangiustese – Agnonese 3-5; Vastogirardi-Porto Sant’Elpidio 2-0; Campobasso – Matelica 1-1; Jesina-Vastese 2-3; Giulianova-Recanatese 2-3; Notaresco-Pineto 3-1; Chieti-Cattolica 1-1; Avezzano-Tolentino 2-0.

La classifica: Notaresco, Recanatese 15, Vastogirardi, Porto Sant’Elpidio, Vastese, Montegiorgio 10, Matelica, Chieti 9, Pineto, Campobasso 8, Avezzano, Tolentino 7, Agnonese, Giulianova 6, Sangiustese, Fiuggi 5, Jesina, Cattolica 2.