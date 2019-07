Calcio serie D: Olympia Agnonese, fissate le date di raduno e ritiro

AGNONE. In attesa dell’ufficiale ripescaggio in serie D, l’Olympia Agnonese fissa le date di raduno e ritiro. Il tutto avverrà nel fine e inizio settimana. Infatti domenica 28 luglio è atteso il ritrovo della rosa a Casa Olympia, struttura nel cuore del centro storico la cui convezione per l’utilizzo è stata rinnovata grazie alla disponibilità del Comune. A distanza di 24 ore, sul rettangolo del “Civitelle”, partirà il ritiro agli ordini del preparatore atletico, Matteo Pizzi. Nelle prossime ore la società della famiglia Colaizzo ufficializzerà il nome del nuovo allenatore e i nuovi colpi di mercato.