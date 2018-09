Calcio serie D: Olympia a rapporto dai tifosi, chiesto maggiore impegno

FORLI‘ – Una sconfitta che non è passata indolore. Malgrado il blasone e la forza dell’avversario, il risultato maturato a Forlì contro il Cesena non è piaciuto al manipolo di tifosi che ha seguito la squadra. Al triplice fischio finale i supporters granata hanno chiamato sotto il loro settore il tecnico Antonio Mecomonaco e il resto della squadra con in testa il capitano Luca Cassese. Maggiore impegno, sacrificio e cattiveria agonistica è quanto chiesto soprattutto in vista della sfida infrasettimanale contro il Notaresco – San Nicolò, in programma mercoledì 26 settembre al “Civitelle”.

Un match, quello contro gli abruzzesi dell’ex capitano, Lucio Di Lollo, che dopo due giornate, vede gli altomolisani fermi a zero punti in classifica e quindi da vincere a tutti i costi. “Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi – le parole di Mecomonaco nella sala stampa di Forlì – Occorre voltare pagina al più presto. Contro il Cesena è mancato il coraggio, e inoltre bisogna crescere sotto l’aspetto caratteriale. Il risultato? Che dire: male nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa, forse perché gli avversari hanno allentato la presa. Chiedo ai miei ragazzi maggiore convinzione dei propri mezzi a partire da mercoledì. Il San Nicolò è una squadra attrezzata, forte dei sei punti in classifica, sarà un match difficile come lo saranno tutti gli altri. L’attacco? Inutile continuare a parlare di questa cosa. Nel calcio contano i fatti e non le chiacchiere. Lavoro con i giocatori che ora sperando di migliorare qualcosa negli ultimi trenta metri”. Contro i teramani mancherà il difensore Falco, uscito malconcio dal rettangolo di Forlì.

Il tabellino di domenica

Cesena Fc-Olympia Agnonese 2-0

Reti: 35’ rig., 65’ Alessandro

Cesena Fc: Sarini, Ciofi, Zamagni (89’ Tola), Stikas, Valeri, Biondini, De Feudis, Tortori (67’ Capellini), Alessandro (75’ Gori), Campagna (70’ Pastorelli), Ricciardo (81’ Casadei). A disp.: West, Poggi, Cola, Andreoli, Capellini. All. Angelini

O. Agnonese: Kuzmanovic, Corbo, Litterio, Falco, (61’ Cassese), Bisceglia, Salifu, De Simone (59’ Dezai), Peijc, Jawo, Carnevale, (50’ Caputo), De Stefano (69’ NYnag). A disp.: Venturini, Cerase, Gentile, La Forgia, Sorgente. All. Mecomonaco

Arbitro: Munardi di Rovigo

Note: 2700 spettatori circa (40 provenienti da Agnone). Ammoniti: Bisceglia, De Deudis, Ricciardo. Recupero: 2’+4’