Calcio serie D, pareggio pirotecnico dell’Agnonese a Recanati (video)

RECANATI – Pirotecnico pareggio quello che l’Olympia Agnonese conquista sul difficile campo della Recanatese. Un punto che muove la classifica e, al tempo stesso, non consente ai leopardiani di allontanarsi dai molisani che inseguono a un punto. Nelle Marche, i ragazzi di Di Meo, hanno avuto la forza di rimontare per ben tre volte gli avversari passati in vantaggio con un autogol di Mady. L’under granata ha poi dovuto abbandonare il rettangolo causo uno scontro fortuito con un avversario. Trasportato in ospedale, gli è stato diagnosticato un trauma alla mandibola. Il tutto mentre Corbo pareggiava i conti. Il finale di frazione ha poi visto i padroni di casa tornare avanti grazie ad una rete di Pera, contestatissima dai molisani che allo scadere con Frabotta hanno fissato il risultato sul 2-2. Nella ripresa ancora Pera ha superato Faiella mentre il definitivo 3-3 è stato siglato da Nyang. Sul filo del 90’ Santoro ha fallito incredibilmente da due passi del portiere della Recanatese il colpo del ko. Tempo permettendo, domenica prossima, l’undici del presidente Marco Colaizzo, presente in tribuna al “Tubaldi”, affronterà la capolista Matelica. A fine gara soddisfatto il tecnico Pino Di Meo che al contempo recrimina per l’occasionissima avuta da Santoro allo scadere.

Il tabellino:

Reti: 2′ (aut.) Mady, 38′ Corbo, 41′ Pera, 45′ Frabotta, 5’st Pera, 20’st Nyang

Us Recanatese: Piangerelli 6, Candolfi 6, Rinaldi 6 (43’st Colonna sv), Lunardini 6, Nodari 6, Falco 6,5, Pera 7, Marchetti 6,5, Falomi 6, Giaccaglia 6 (41’st Rapagnani sv), Guida 6 (22’st Senigagliesi 5,5). A disp.: Stefanelli, Gambacorta, Perini, Tanoni, Papa, Candidi. All. Spuri (Alessandrini squalificato)

Ol. Agnonese: Faiella 6,5, Corbo 6,5, (36’st Ceria), Frabotta 6,5 (12’st Giglio 6), Rullo 6,5, Cassese 5, Corso 6, De Stefano 6,5 (1’st Di Lollo 6), Mady 6 (37’st D’Aversa 6), Santoro 5,5, Marino 6 (1’st Nyang 6), Guerra 6. A disp.:Venturini, La Bua, Litterio, Ferraro. All. Di Meo

Arbitro: Scatena di Avezzano

Note: 400 spettatori circa (30 da Agnone). Ammoniti: Rullo, Corso, Rinaldi, Falco, Colonna, Candolfi, D’Aversa. Angoli:4-6. Recupero: 4’+4′

Tutti i risultati: Recanatese-Agnonese 3-3; Campobasso-Castelfidardo 0-0; Vastese-Vis Pesaro 0-2; Jesina-San Nicolò 2-3; Matelica-Sangiustese 4-2; Pineto-Monticelli 2-1; L’Aquila-Francavilla 0-0; Avezzano-Fabriano 0-0; Nerostellati-San Marino mercoledì 7 marzo.

La nuova classifica: Matelica 60, Vis Pesaro 56, Avezzano 43, Castelfidardo 42, Vastese 40, Francavilla, L’Aquila, San Marino 38*, Pineto 37, Campobasso 36 (-4), Sangiustese 35, San Nicolò 28, Recanatese, Jesina 25, Agnonese 24, Fabriano, Monticelli 18, Nerostellati 8* . * una gara in meno