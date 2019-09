Calcio serie D, pari dell’Agnonese contro il Chieti dedicato a Mauro Marinelli (video)

PINETO – Ottimo pari per l’Olympia Agnonese che nel finale di gara di Pineto sfiora il colpaccio contro il Chieti. Sul neutro abruzzese grande equilibrio tra due buone squadre messe bene in campo che giocano a viso aperto per tutti i novanta minuti. A pochi minuti dal triplice fischio finale, dopo un batti e ribatti in area teatina, il neo entrato Kone ha sul piede la palla buona per i tre punti, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea di porta da un difensore neroverde. Il pareggio ottenuto in riva all’Adriatico è stato dedicato al tecnico Mauro Marinelli che prima della partita ha accusato un malore ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del “Cardarelli” di Campobasso. A lui i migliori auguri di pronta guarigione giungono da tutta la squadra, dalla dirigenza e dalla tifoseria del Grifo. Domenica prossima l’Agnonese è attesa dalla sfida casalinga contro il Giulianova. Per le altre due molisane impegnate nel girone F, il Vastogirardi impatta al Civitelle contro il Pineto (0-0), mentre il Campobasso abbatte la Vastese con un gol di Candellori. (le immagini e interviste sono state prelevate da di Tv6)

Gli altri risultati: Fiuggi – Matelica 1-1; Cattolica-Recanatese 1-2; Jesina-Tolentino 1-1; Giulianova – Montegiorgio 1-1; Notaresco-Avezzano 2-0; Sangiustese-Porto Sant’Elpidio 1-1.

La classifica: Recanatese 12, Notaresco 9, Chieti 8, Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio, Campobasso 7, Vastogirardi, Tolentino 6, Pineto, Matelica, Giulianova, Sangiustese 5, Vastese 4, Jesina, Agnonese, Fiuggi 2, Cattolica, Avezzano 1