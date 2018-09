Calcio serie D, contro il Real Giulianova biglietti in prevendita a dieci euro

AGNONE – Biglietti in prevendita a dieci euro. Alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Real Giulianova, la società dell’Olympia Agnonese rende noto il prezzo del tagliando per accedere allo stadio “Civitelle” durante l’arco della stagione. Chi acquisterà il biglietto nei giorni di venerdì e sabato, antecedente la gara, avrà diritto ad una riduzione di due euro. La domenica il ticket sarà acquistabile al botteghino dello stadio a dodici euro (ridotti donne 8 euro). Gli esercizi dove sarà possibile procurarsi il tagliando in prevendita sono: Libreria Sandro Ricci (Corso Vittorio Emanuele, 9), Costantino Casual (C. Vittorio Emanuele, 245) e Bar Sport dei fratelli Di Toro (Via Aquilonia, 21). Nel frattempo la presentazione della rosa, rimandata causa maltempo il 7 di settembre, sarà riproposta sabato 15 settembre alle ore 21,00 nel rione Sant’Antonio in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Addolorata.