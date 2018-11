Calcio serie D, a Recanati di scena il “superclasico” del girone F

AGNONE – E’ il superclasico del girone F non per altro considerati i dodici anni consecutivi disputati da entrambe in serie D. Recanatese – Agnonese è un match che promette spettacolo visto il momento di grazia attraversato sia dai giallorossi di casa che dai granata. Domani pomeriggio, nell’anticipo dell’undicesima giornata, al “Nicola Tubaldi” previsto il pubblico delle grandi occasioni. Leopardiani con il vento in poppa dopo la storica affermazione al “Manuzzi” contro il Cesena, ma chiamati a dover fare i conti con l’assenza dei un certo Manuel Pera infortunatosi proprio in Romagna. In estate proprio il bomber toscano è stato il sogno proibito di patron Marco Colaizzo che lo avrebbe voluto in azione sul nuovo manto in sintetico del “Civitelle”.

Nelle Marche, molisani reduci da una vittoria (Forlì) e un pareggio (Sangiustese), ma senza il centrocampista Salifu che ha issato bandiera bianca all’ultimo momento complice una fastidiosa contrattura muscolare. Al suo posto quasi sicuramente l’ex Napoli, Gennaro De Simone che in mediana dovrà garantire corsa e palloni al tandem Ricciardi-Peijc. Su questa accoppiata fa molto affidamento il tecnico Foglia Manzillo che in settimana ha studiano meticolosamente il gioco degli avversari per portare a casa un risultato positivo. Allenatore degli altomolisani che nel frattempo recupera l’esterno baby, Basilio Antonelli che, in attacco, dovrebbe prendere il posto di Sorgente. E il reparto avanzato sarà il sorvegliato speciale in attesa della riapertura del mercato dicembrino. Dunque riflettori accesi su Lamin Jawo e Carmine De Stefano che hanno la ghiotta occasione per mettersi in mostra con gol pesanti, quelli mancati fino ad oggi. A fare il resto dovrà pensarci il reparto difensivo con Corbo, Gentile, Cassese e Carrieri a bloccare sul nascere le sortite di gente quale Palmieri, eroe di giornata a Cesena, e Sivilla, ex di turno. Altro ex è Giuliano Falco, tre stagioni, 78 presenze e un gol con la maglia della Recanatese, che tuttavia potrebbe partire dalla panchina come accaduto nelle ultime gare, anche se, considerato tasso tecnico e velocità degli avanti giallorossi, non è da escludere un suo inserimento dal primo minuto al posto di Carrieri. A difendere la porta dell’Olympia, ancora una volta il giovanissimo Kuzmanovic (’99).

Recanatese – Agnonese sarà diretta dal signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre Annunziata, coadiuvato da Giorgio Ermanno Minafra e Matteo Ticani entrambi di Roma2. Il fischio d’inizio fissato alle ore 14,30.

Gli anticipi di sabato 10 novembre : Francavilla-Notaresco; Pineto-Vastese; Recanatese-Agnonese; Sangiustese-Matelica; Isernia-Cesena; Jesina-Castelfidardo; Savignanese-Giulianova.

Le gare di domenica 11 novembre: Campobasso-Montegiorgio; Forlì-Sammaurese; Santarcangelo-Avezzano.

La classifica: Matelica 24, Cesena 22, Notaresco 21, Sangiustese 20, Francavilla 18, Recanatese 17, Savignanese, Santarcangelo 15, Sammaurese 14, Pineto, Giulianova 13, Isernia 11, Forlì, Vastese 10, Montegiorgio 9, Agnonese, Jesina, Campobasso 7, Castelfidardo 5, Avezzano 4