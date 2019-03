Calcio serie D, il Santarcangelo spinge nel baratro l’Agnonese

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – Olympia Agnonese ad un passo dal baratro. La sconfitta di misura contro il Santarcangelo mette nei guai i granata che, se fino a questo pomeriggio aspiravano ad una salvezza diretta, adesso dovranno seriamente pensare a non retrocedere senza neppure passare per i play – out. In Romagna di scena l’ennesima prestazione da censura con i ragazzi di Antonio Foglia Manzillo incapaci di reagire al gol messo a segno dopo appena 14 minuti dal classe ’97, De Cerchio. A fine gara dura contestazione dei circa venti supporters che hanno seguito la squadra nella lunga trasferta in provincia di Rimini. Domenica prossima gara casalinga contro la Savignanese. (foto sito santarcangelocalcio.net)

Il tabellino

Reti: 14’ pt De Cerchio

Santarcangelo (3-4-1-2): Ragone; Corvino, Gabrielli, Bondioli (1’ st Gugliemi); Bencivenga (17’ st Guidi), Fuchi (24’ st Dhamo), Pigozzi, Fabbri; De Cerchio; Peroni, Bernardi (17’ st Falomi). A disp.: Battistini, Aristei, Nasini, Cingolani, Miori. All. Galloppa.

O.Agnonese (3-5-2): Kuzmanovic, Litterio, Cassese (14’ st Dezai), Albanese; Nyang, Diarra (27’ st Araldo), Ricciardi, Pejic, Gentile; Formuso, Ancora (30’ st Mazzarani). A disp.: Maraolo, Ballerini, Bisceglia, Barbato, Corbo, Sorgente. All. Foglia Manzillo.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Note: 150 spettatori circa con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: Ancora, Gentile, Guidi, Ricciardi, Pigozzi. Angoli 0-10. Recupero: pt’ 0 st’ 6

Tutti i risultati: Campobasso – Vastese 3-0; Santarcangelo-Agnonese 1-0; Isernia-Montegiorgio 1-0; Recanatese – Castelfidardo 1-0; Forlì-Avezzano 4-1; Francavilla-Matelica 0-0; Jesina – Giulianova 1-0; Pineto-Notaresco 0-0; Sangiustese-Sammaurese 1-2. Savignanese-Cesena domani 18 marzo.

La nuova classifica: Cesena 72, Matelica 68, Notaresco, Recanetese 51, Pineto 49, Francavilla 48, Sangiustese 47, Montegiorgio 44, Campobasso, Sammaurese 42, Savignanese 40, Jesina 39, Giulianova 34, Vastese 32, Santarcangelo 31, Forlì, Avezzano, Isernia 30, Agnonese 27, Castelfidardo 18.