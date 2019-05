Calcio serie D: spareggio Vastese – Agnonese, si gioca domenica 12 maggio alle ore 16,00

AGNONE. Lo spareggio salvezza tra Vastese e Agnonese si giocherà domenica 12 maggio alle ore 16,00 allo stadio “Aragona”. La notizia è ufficiale con le due società d’accordo anche sui prezzi dei tagliandi per accedere all’impianto adriatico. Il biglietto è stato fissato a 12 euro per le tribune e 5 euro per entrambe le curve (ospiti e locali). Per i tifosi dell’Agnonese tagliandi in prevendita e acquistabili a partire da domani, mercoledì 8 maggio, nella sede sociale di viale Castelnuovo, oppure contattando il numero di cellulare: 333.7703056.