Calcio serie D: Vastese – Agnonese, iniziata la prevendita di 200 tagliandi

AGNONE – Duecento taglianti in prevendita. Dalla giornata di ieri e fino sabato mattina, sarà possibile acquistare il biglietto dello spareggio salvezza tra Vastese – Agnonese, in programma domenica all’Aragona (ore 16,00), presso la libreria Sandro Ricci in Corso Vittorio Emanuele e al Bar Sport dei fratelli Di Toro, oltre che nei locali della sede sociale di Viale Castelnuovo (stadio Civitelle). Il costo dei biglietti va dai 20 euro della tribuna centrale, ai 12 dei distinti e fino ai 5 delle curve.