Calcio serie D, Yure Pejic: “In gol a Forlì grazie al Miele dei Sanniti”

AGNONE – Dietro il gol di Yure Pejic che ha dato il via alla rimonta dell’Olympia Agnonese a Forlì, c’è un piccolo segreto che in pochi conoscono. Il talentuoso calciatore di origini croate infatti consuma miele in quantità industriale, rigorosamente confezionato sui monti del Vastese. “Mi dà la forza e l’energia per poter affrontare gli allenamenti e i novanta minuti la domenica”, ammette Pejic pronto per nuove sfide. Nel frattempo il motorino del centrocampo di Antonio Foglia Manzillo, ringrazia per la fornitura il giornalista con la passione per le api, Francesco Bottone che appunto tra la natura incontaminata e le alture di Schiavi di Abruzzo produce il “Miele dei Sanniti”. Un vero toccasana per gli atleti, ma non solo, considerate le tante proprietà che l’alimento possiede.