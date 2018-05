Calcio, torna il derby della diocesi che vale la Promozione

AGNONE – Tutto in novanta minuti. Giornata decisiva nel campionato di I categoria, girone B. A Trivento, nell’ultima giornata di stagione, si conoscerà la squadra che salirà in Promozione. A contendersi il primato i padroni di casa e i Donkeys Agnone separati in graduatoria da una sola lunghezza. Infatti i trignini guidano la classifica con 64 punti, frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Di contro i Donkeys forti dei 63 punti grazie alle 19 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Trivento che vanta il miglior attacco del girone con 69 reti fatte, di cui 29 realizzate dal capo cannoniere del raggruppamento Alex Minichillo.

Alle sue spalle il tandem altomolisano Piepaolo Sammartino e Walter Scampamorte che in due hanno gonfiato la rete 35 volte. Donkeys Agnone che detengono la miglior difesa con 23 reti subite, due in meno rispetto agli avversari odierni. All’andata ad aggiudicarsi il derbyssimo furono gli altomolisani (2-1) che quest’oggi dovranno solo vincere per poter salire in Promozione. Infatti con un pareggio o una sconfitta, i Donkeys sarannno condannati ai play-off. Tra le fila dei trignini un agnonese doc come Andrea Labbate che difende la porta della squadra del presidente Carmine Guidone. La sfida della Diocesi, come è stata ribattezzata, rievoca match epici in ben altre categorie.

Tra tutte quella del 29 aprile 2007, quando nel campionato di Eccellenza, l’Olympia di Ugo Sarracino proprio a Trivento, nell’ultima partita di campionato, conquistò una storica promozione in serie D grazie al pareggio messo a segno nei minuti finali dal capitano e bandiera dei granata, Antonio Orlando. Nel pomeriggio a seguire i Donkeys all’”Acquasantianni” almeno duecento suppporters. Ad arbitrare la sfida (fischio d’inizio alle ore 16,30) ci sarà il signor Stefano Cicchini della sezione di Termoli.