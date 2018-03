AGNONE – Il Vastogirardi fuori dalla Coppa Italia nazionale. Nel return match disputato contro il Giulianova, l’undici allenato da Grossi non è andato oltre il pareggio (1-1). Un risultato, che visto quanto accaduto nella gara di andata (2-1 per gli abruzzesi), non è bastato per superare il turno. I gol al “Civitelle” di Agnone portano la firma di Tozzi Borsoi per gli ospiti e Pettrone per i locali.