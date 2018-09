Calcio, volley, nuoto, danza: in alto Molise manca il medico sportivo, Annalisa Melloni scrive all’Asrem

AGNONE – Le società sportive dell’Alto Molise reclamano a gran voce la presenza all’ospedale di Agnone del medico sportivo, figura inspiegabilmente scomparsa almeno un decennio fa. L’esigenza spinge l’assessore allo Sport del Comune di Agnone, Annalisa Melloni a scrivere al direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto e al direttore amministrativo, Antonio Forciniti chiedendo l’immediata istituzione del servizio di Medicina sportiva.

“Nella nostra città lo sport è, infatti, una realtà viva con numeri importanti che hanno ricadute non solo dal punto di vista sociale ma anche economico – scrive la Melloni -. Molteplici le società di calcio che svolgono tornei interregionali con un settore giovanile fiorente che vede coinvolti oltre 150 piccoli atleti. A questi bisogna sommare chi quotidianamente pratica il volley, nuoto, danza e frequenta assiduamente le tre palestre cittadine. Ovviamente – prosegue Melloni – questo fenomeno non è legato solo e soltanto ai residenti di Agnone, bensì a quanti arrivano dai paesi del vicino Abruzzo. Purtroppo oggi tutti questi amanti dello sport sono costretti a recarsi in altre città per effettuare le visite mediche necessarie per il rilascio del certificato di idoneità agonistica o per svolgere i tutti quei controlli che si rendono necessari nel corso della pratica sportiva. A riguardo sono numerose le richieste che giungono con cadenza quotidiana alla sottoscritta, la quale chiede con forza l’attivazione della figura del medico sportivo all’interno del Caracciolo”.