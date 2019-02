ISERNIA – “Cambiamenti climatici – salute, agricoltura e territorio”: questo il tema dell’incontro promosso dall’ISDE Molise (Associazione Medici per l’Ambiente), in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Isernia.

L’appuntamento è per mercoledì 20 febbraio, a partire dalle 17, nella sala convegni dell’Ordine dei Medici di Isernia, in via Pio La Torre, 28.

L’incontro, rivolto ai medici, è aperto a tutti i cittadini e alle associazioni interessate a una problematica quanto mai attuale e che desta non poche preoccupazioni, sotto ogni punto di vista.

L’incontro organizzato dall’ISDE Molise – nell’ambito delle iniziative finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini – va esattamente in questa direzione. Rivolgendosi proprio a coloro che hanno a cuore le sorti dell’ambiente in cui vivono.

L’incidenza dei cambiamenti climatici sulla salute, sull’agricoltura e sulla stabilità del territorio sono ormai sotto gli occhi di tutti.

Il tema riveste estremo interesse a maggior ragione perché il graduale e progressivo riscaldamento del pianeta è destinato a diventare, tra l’altro, uno dei più rilevanti problemi sanitari da affrontare nei prossimi anni.

I lavori si apriranno con un saluto del presidente dell’Ordine dei medici, Fernando Crudele. Mentre a Vanna Antonelli (medico ISDE) è stato affidato il compito di introdurre i temi dell’incontro e di moderare i lavori.

A seguire sono previsti gli interventi di: Sergio Baranello (geologo), Gennaro Barone (medico ISDE), Pasquale Di Lena (esperto in agricoltura), Gianfranco Spensieri (meteorologo), Bartolomeo Terzano (medico ISDE).

Qui in basso la locandina dell’evento promosso per celebrare la Giornata internazionale dei medici per l’ambiente.