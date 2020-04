Campagna Uncem: «Per Pasqua resta a casa e compra solo nel tuo paese»

Uncem: «Per Pasqua resta a casa e compra solo nel tuo paese».

E’ l’appello che arriva dall’Uncem: «Se devi fare la spesa, scegli il negozio più vicino. Sostieni il negozio sotto casa. Anche a Pasqua. Non andare nei grandi centri. Farai solo file lunghissime. E non sempre troverai la convenienza che ti aspetti. Non comprare on line. Scegli il negozio sotto casa.

Scegli anche la consegna a casa del negozio sotto casa. La fanno tanti e fanno bene. Nella tua comunità gli esercizi commerciali sono presente e futuro. L’economia, nei piccoli Comuni, nelle zone montane si snoda attorno a nostri piccoli negozi. Teniamolo presente anche per il futuro. I piccoli Comuni hanno bisogno di ciascuno di noi. Resta a casa. Esci solo per fare la spesa quanto necessario. Non tutti i giorni, ma con un minimo di acquisti da fare.

Compra solo sotto casa. La Montagna e il tuo paese ti ringraziano».