Campionato mondiale di fisarmonica e organetto, vince la triventina Fausta Fiore

TRIVENTO. La passione ed il talento, l’amore per la musica e l’impegno costante, virtù le quali associate con un maestro diligente e simpatico, preparato ed estroso, quale Danilo Minichillo, hanno fatto sì che la 18enne Fausta Fiore si classificasse al 1° posto del campionato mondiale di organetto e fisarmonica diatonica, tenutosi in Slovenia dal 27 al 29 settembre scorso. La giovane e talentuosa cittadina di Trivento, rende orgogliosi e fieri la XX regione d’Italia. Un territorio piccolo ma con giovani che si fanno apprezzare in svariati settori. La musica e’ l’arte che tiene in attività i sentimenti piu’ belli dell’uomo. Grazie Fausta! Te lo dice Trivento e l’intero Molise! Sei l’orgoglio di questa terra, tienila sempre nel cuore, ovunque porterai la tua musica e la tua gioia. Ad majora!