Campo di concentramento “San Bernardino”, Francesco Paolo Tanzj precisa

Per correttezza linguistica e verità storica mi sento in dovere di precisare la non veridicità di quanto scritto sul numero di ieri dell'Eco Alto Molise on line dove nell'articolo

Veniva citato testualmente che “Il Sindaco Marcovecchio ha tenuto a ribadire come la dicitura Campo di concentramento sia errata”.

Ciò non corrisponde a verità, come testimoniano i documenti ufficiali ritrovati dai miei studenti nel corso della ricerca d’archivio.

D’altra parte la dicitura Campo di concentramento non corrisponde a quella (di ben altro significato) di Campo di sterminio, come si può leggere in diversi dizionari:

Sinonimi e contrari Virgilio: Concentramento:. concentrazione (s.m.), raccolta (s.m.), raggruppamento (s.m.), raduno (s.m.), ammassamento (s.m.), accentramento (s.m.)

Sinonimi e contrari Treccani: concentramento: /kontʃentra’mento/ s. m. [der. di concentrare]. – [il raccogliere più persone o cose in uno stesso luogo ristretto] ≈ ammassamento, concentrazione, confluenza, convergenza, raccolta, raggruppamento, riunione.

Dizionario Garzanti: Campo di concentramento: Luogo dove sono reclusi prigionieri di guerra o condannati politici

Dizionario Devoto – Oli: Campo di concentramento: Luogo dove vengono raccolti o tenuti sotto stretta sorveglianza prigionieri di guerra, civili stranieri in tempo di guerra, detenuti politici, etc