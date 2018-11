Cane antidroga fiuta hashish in classe, studente molisano segnalato come assuntore

Progetto scuole sicure. Controlli straordinari dei Carabinieri. Impiegata l’unità cinofila antidroga del Nucleo di Chieti.

Come già avvenuto nelle ultime settimane, nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, in collaborazione con l’unità antidroga del Nucleo Cinofili dell’Arma di Chieti, hanno passato al setaccio gli obiettivi ritenuti sensibili per quanto riguarda il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Tra questi ricordiamo un istituto scolastico, lo scalo ferroviario, il terminal bus, la villa comunale e altri luoghi di ritrovo dei giovani. Nell’ambito dell’attività di prevenzione, avviata dal Ministero dell’Interno per il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, segnatamente al consumo delle droghe nelle scuole, l’Arma ha eseguito verifiche all’interno di un istituto scolastico superiore del capoluogo entrando nelle classi ed estendendo il controllo al perimetro esterno dello stabile. In occasione delle verifiche, il cane antidroga è riuscito ad individuare all’interno di una classe, uno studente che aveva celato addosso un involucro contenente hashish. Per tali ragioni l’interessato è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. L’Arma, quotidianamente, sin dall’inizio dell’anno scolastico, effettua servizi preventivi con soste nei pressi degli istituti scolastici della provincia. Tale attività viene svolta sia in occasione dell’entrata degli studenti che al termine delle lezioni per contrastare il fenomeno dello spaccio, identificando tutte le persone sospette o di interesse operativo.