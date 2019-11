Il cane molecolare Karijiang fiuta l’anziano disperso: è vivo ed è stato tratto in salvo dal Soccorso alpino

TORELLA DEL SANNIO – Il 78enne disperso a Torella del Sannio è stato trovato questa mattina da cane molecolare del Soccorso Alpino in una zona estremamente impervia e non raggiungibile da mezzi di soccorso. La persona è stata imbarellata e trasportata a mano e a spalla attraverso il bosco fitto dell’agro di Torella in contrada Vicenne. Raggiunto un sentiero è stato fatto scendere il fuoristrada in dotazione al Soccorso alpino, che ha recuperato il malcapitato portandolo in salvo. Ad attendere la squadra dei soccorritori anche medico e infermiere del 118. Risalito il sentiero, la persona è stata affidata alla postazione territoriale del 118 in attesa sulla via carrabile. Il nome del cane molecolare del CNSAS che ha effettuato il ritrovamento è Karijiang di razza Howavart, due anni e 7 mesi.