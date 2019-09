Cane sedato azzanna al volto ragazzino di Agnone, si profila un maxi risarcimento

AGNONE – Il 22 maggio scorso un quindicenne residente ad Agnone è stato azzannato al volto dal suo rottweiler. La particolarità dell’episodio sta nel come e nel dove si è consumato, ossia in uno studio veterinario in provincia di Chieti.

Il padre del ragazzo e il figlio, che sono assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., vi avevano portato l’animale di famiglia che soffriva di un problema di salute per farlo visitare. Prima di procedere con un eventuale intervento chirurgico, il veterinario ha ritenuto di sottoporlo ad alcune radiografie. Il padre del quindicenne si è recato con il veterinario in un’altra stanza per farsi prescrivere i medicinali, mentre il ragazzo è rimasto da solo accanto al cane sotto sedazione. L’animale, forse già in fase di risveglio, lo ha improvvisamente attaccato, mordendolo ripetutamente al volto.

Il giovanissimo ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in chirurgia pediatrica e operato d’urgenza nella stessa nottata per suturargli le ferite e per ricostruirgli anche cartilagini e muscoli recisi. E’ stato dimesso dopo cinque giorni, ma si è dovuto sottoporre a lungo a medicazioni e a un trattamento farmacologico. Presso lo studio veterinario sono intervenuti pure i Carabinieri per le opportune verifiche del caso.

Il padre, per fare piena luce sui fatti, si è quindi affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini che ha subito cercato di contattare lo studio veterinario presentando, intanto, la richiesta delle coperture assicurative per aprire il sinistro e avviare l’iter per risarcire adeguatamente i propri assistiti.