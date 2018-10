I cani fiutano l’eroina, denunciati due giovani molisani

Particolarmente intensa, anche in quest’ultima settimana, l’attività posta in essere dalla Polizia di Stato.

Nell’ambito di un attento dispositivo di contrasto dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Questore Caggegi e che continua ad essere attuata incessantemente in questo Capoluogo anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Polizia di Stato, gli operatori della Squadra Mobile hanno segnalato all’Autorità Amministrativa due giovani, A.A. di anni 34, e C.G. di anni 37, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo eroina, rispettivamente di gr. 1,88 e 1,13.