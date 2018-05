Cani incustoditi, scattano le prime multe nei confronti dei trasgressori 

AGNONE- Tolleranza zero nei confronti dei possessori di cani che lasciano incustoditi i propri animali. Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia municipale di Agnone hanno fatto scattare le prime sanzioni amministrative nei confronti di due proprietari di cani che scorazzavano liberamente per le strade cittadine. Grazie al microchip inseriti negli animali si è potuto risalire ai possessori costretti ad essere sanzionati. Sempre nella stessa giornata, la Municipale, in collaborazione con il servizio veterinario dell’ospedale Caracciolo, ha catturato e affidato alle cure del canile un randagio sprovvisto di microchip. Inoltre, il comandante della Municipale Umberto Guerrizio, tramite l’Eco online, rivolge un accorato appello alla cittadinanza a non lasciare incustoditi gli amici a quattro zampe nonché annuncia una lotta serrata al randagismo, fenomeno molto diffuso in zona.