Cani sulla statale, intervengono i Carabinieri

Due cani di grossa taglia causano rallentamenti al traffico lungo la Strada Statale 85, viabilità ripristinata grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri.

Nella giornata di ieri, due cani di grossa taglia hanno invaso la carreggiata lungo la Strada Statale “85” tra i comuni di Venafro e Pozzilli, in provincia di Isernia, causando forti rallentamenti al traffico veicolare. Sul posto a seguito di numerose richieste di intervento da parte degli automobilisti attraverso il numero di emergenza “112”, è immediatamente giunta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e una della Stazione Carabinieri di Filignano. I militari con uno stratagemma riuscivano ad attirare i due cani all’interno di un cantiere attiguo alla Strada Statale, riuscendo in questo modo a ripristinare la regolare viabilità. Grazie al provvidenziale intervento degli uomini dell’Arma, si giungeva anche alla identificazione del proprietario dei due cani, che ora dovrà rispondere di omessa custodia di animali. Veniva inoltre interessata una società per recupero cani con sede in Capriati a Volturno, in provincia di Caserta, convenzionata con il comune di Venafro, nonché personale dell’Azienda Sanitaria locale per le ulteriori incombenze.