Cantiere al km 5, Scopino: «Il 14 agosto la riapertura della provinciale Castiglione-Montazzoli»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Apre il 9, apre il 10, no apre il 14 o non riapre affatto». Una ridda di voci e indiscrezioni circola nell’Alto Vastese in merito all’agognata riapertura al traffico della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Montazzoli. I lavori di messa in sicurezza e ripristino della sede viaria al chilometro 5 vanno avanti spediti. Si era ipotizzato un senso unico alternato in modo da far transitare le autovetture anche con il cantiere attivo, questo almeno era stato promesso ai sindaci di zona che avevano fatto espressa richiesta in tal senso. In realtà le cose sono andate in maniera diversa, con l’importante arteria stradale rimasta chiusa al traffico da diverse settimane. Ora che i lavori sono in fase avanzata, nei giorni scorsi sono state completate le gettate di calcestruzzo, la provinciale potrebbe essere finalmente riaperta. Ma c’è ancora incertezza in merito alla data esatta della riapertura. Il vice presidente della Provincia di Chieti, Arturo Scopino, qualche sera fa ha preso parte ai festeggiamenti, a Schiavi di Abruzzo, per la rielezione del sindaco Luciano Piluso. E proprio in quella soccasione abbiamo chiesto al vice presidente dell’ente gestore della strada quando riaprirà al traffico.

Presidente, si parla del 9, del 10 agosto per la riapertura. Lei ha promesso di riaprire al traffico «prima di Ferragosto». Ci dia una data esatta.

«Il 14 agosto, riaprirà il 14 che è appunto prima di Ferragosto» ha risposto per schermirsi Arturo Scopino, che evidentemente non è in grado di fornire una data certa perché la tempistica non dipende dalla Provincia bensì dallo stato di avanzamento dei lavori sul cantiere. Dalle foto che giungono dal chilometro cinque si vede chiaramente che è stato realizzato anche un muro di contenimento a monte della frana, sul costone franato in sostanza. Quindi, realisticamente, la strada potrà essere riaperta al traffico davvero entro pochi giorni, in tempo per il Ferragosto per permettere ai turisti di raggiungere agevolmente l’Alto Vastese.

Francesco Bottone