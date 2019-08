Capracotta, il Comune “riciclone” attiva l’ecoisola per i rifiuti differenziati

CAPRACOTTA. Una ecoisola per il conferimento dei rifiuti differenziati. Quella operativa in largo dei Sartori a Capracotta. L’iniziativa dell’amministrazione Paglione vede la nuova casetta essere dotata di un sistema di riconoscimento e tracciabilità per ogni conferimento di rifiuto. Inoltre attivo il sistema di videosorveglianza. “Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini ad usarla solo in caso di effettiva necessità – sottolineano dal casa comune – ricordando che il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti si basa sul servizio della raccolta porta a porta. La raccolta a domicilio, infatti, continua a funzionare regolarmente ed è stata opportunamente potenziata dal 15 luglio fino al 15 settembre per venire incontro alle maggiori esigenze del periodo estivo. Ricordiamo – proseguono dal Comune – che poco più di un mese fa Capracotta ha ottenuto il riconoscimento di ‘Comune Riciclone’ da parte di Legambiente proprio per gli importanti risultati raggiunti nella differenziazione dei rifiuti e per la drastica riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Anche per questo – concludono – è importante un impegno da parte di tutti per mantenere e consolidare gli ottimi risultati fin qui raggiunti”. Al nuovo servizio si accede con la tessera sanitaria o strisciando la banda magnetica facendo leggere il codice a barre. A giorni il Comune rilascerà speciali tessere a chi è sprovvisto di tessera sanitaria (cittadini residenti all’estero).