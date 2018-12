Capracotta rasa al suolo 75 anni fa, il convegno per non dimenticare

CAPRACOTTA. “Capracotta: 75 anni fa la guerra, la distruzione, lo sfollamento. Coltiviamo la memoria”. Questo il tema del convegno che si terrà sabato prossimo, 8 dicembre, nella sala convegni dell’Hotel Capracotta con inizio alle ore 17.00.

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale capracottese, organizzata in collaborazione con la pro-loco, per ricordare i tragici eventi di 75 anni fa quando i tedeschi in ritirata incendiarono e minarono le abitazioni di Capracotta. Le operazioni di distruzione durarono ben 4 giorni, fino al 12 novembre del 1943. Il giorno dopo, il 13 novembre, finalmente, le truppe tedesche abbandonarono il paese, lasciando cumuli di macerie.

La laboriosità e la forza di volontà dei capracottesi consentì da subito l’avvio delle operazioni di ricostruzione, anche se il prezzo pagato fu altissimo.

“Non abbiamo dimenticato quei tragici giorni” dice il sindaco Paglione annunciando l’iniziativa del prossimo sabato, inclusa in una serie di attività organizzate per tenere viva la memoria di quanto successo in quelle terribili giornate, con l’intento soprattutto di farle conoscere alle nuove generazioni. “Per questo, dopo aver illuminato per quattro giorni, all’inizio di novembre, la facciata del palazzo municipale con il tricolore della nostra bandiera, un gesto simbolico che ha per noi una straordinaria importanza, abbiamo voluto approfondire. E per riflettere ancor di più, abbiamo invitato autorevoli studiosi”.

Al convegno, infatti, dopo i saluti istituzionali dello stesso sindaco Paglione, del presidente della Provincia Lorenzo Coia e dell’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno, interverranno Gianni Cerchia, docente di storia contemporanea e vice direttore del Dipartimento di Economia dell’Università del Molise che parlerà su “L’esperienza della 2^ Guerra Mondiale nel mezzogiorno d’Italia”; quindi Giovanni Artese, docente di italiano e storia negli istituti superiori, che relazionerà su “Le operazioni belliche dell’autunno-inverno 1943-1944 nell’Alto Molise; interverrà quindi Francesco Mendozzi, studioso di storia e letteratura capracottese con una relazione su “Storie di morte e rinascita nella letteratura capracottese di guerra”. Modererà il dibattito Fabio Serricchio, docente di scienza politica presso l’Università del Molise.