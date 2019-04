Capriolo investito sulla provinciale, danneggiata una Golf

CAROVILLI – Incidente stradale, un’ora fa, sulla provinciale 78 Aquilonia al chilometro 4, tra Pescolanciano e Carovilli. Un maschio di capriolo ha improvvisamente attraversato la strada finendo contro un’auto. L’uomo alla guida non è riuscito ad evitare l’impatto. L’animale è morto sul colpo. L’auto, una Golf di proprietà di un residente di Carovilli, ha riportato danni per qualche centinaio di euro nella parte anteriore destra. L’uomo alla guida non ha riportato ferite. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia di Carabinieri forestali di San Pietro Avellana.