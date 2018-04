ORTONA – Capriolo si infila in un panificio, intervengono i Carabinieri forestali.

Singolare richiesta di intervento, questa mattina, da parte del titolare di una panetteria di Ortona: un capriolo era entrato nel locale, in pieno centro cittadino.

«L’animale, proveniente dalle zone limitrofe rurali dell’Ortonese, potrebbe essersi smarrito per sfuggire ad un predatore. – commenta il colonnello dei Carabinieri forestali, Nevio Savini – La stazione Carabinieri forestali di Ortona e il Reparto biodiversità di Pescara, specializzato nella tutela, recupero e cura della fauna selvatica, con l’ausilio di un veterinario Asl, sono riusciti a catturare il giovane capriolo, evitando che potesse subire ulteriori danni anche a causa dell’afflusso di curiosi nella panetteria».

Successivamente l’animale è stato trasferito in sicurezza e liberato in un ambiente idoneo, al confine tra i territori di Ortona e Orsogna.