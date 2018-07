FOSSACESIA (CH) – Capriolo contro un’auto, donna abruzzese finisce in ospedale.

L’incidente pochi minuti fa sulla provinciale tra Lanciano e Fossacesia.

Una donna abruzzese è finita in ospedale per accertamenti dopo essere rimasta lievemente ferita a causa di un incidente stradale causato dall’impatto con un capriolo mentre era in transito sulla provinciale tra Lanciano e Fossacesia a bordo della sua Fiat Panda di colore nero. L’animale, un maschio, è morto, mentre la donna è rimasta contusa ed è stata trasferita in ospedale per gli opportuni accertamenti. Sul posto sta operando una pattuglia della Polizia stradale.