Carabine, gara “Armi e Tiro” e “Sabatti Day” al campo di tiro “Auro d’Alba”

SCHIAVI DI ABRUZZO – Per la prima volta nella storia una gara di tiro di livello nazionale viene ospitata sui monti dell’Alto Vastese. L’associazione sportiva “Auro d’Alba“, che gestisce da qualche anno appena l’omonimo campo di tiro per armi da fuoco a Schiavi di Abruzzo, è orgogliosa di presentare la prima gara nazionale del prestigioso circuito “Armi e Tiro“. Le gare, valevoli per le qualificazioni della finalissima prevista in settembre, avranno luogo sul campo di tiro di Schiavi nelle giornate del 13 e 14 luglio. E come se non bastasse, in concomitanza con la gara “Armi & Tiro”, andrà in scena l’altrettanto inedito “Sabatti Day“. Grazie alla disponibilità della blasonata azienda armiera Sabatti e dell’armeria “Il Tempio di Ares” di Chieti, saranno disponibili, in prova gratuita presso le linee di tiro, per la presentazione ufficiale nel Centro Sude, le carabine Nuova Tactical.

Oltre alle gare del circuito nazionale “Armi e Tiro” l’asd Auro d’Alba propone una divertente gara con fucili ad animali liscia, con mire metalliche, a 50 metri.

Saranno premiati i primi di ogni categoria con premi di natura enogastronomica messi a disposizione dagli sponsor e tra tutti i partecipanti alle gare sarà assegnata, estratta a sorte, un’arma, un fucile a pompa, messo a disposizione dall’armeria “Il Tempio di Ares“.